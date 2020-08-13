В Белгородском районе в селе Репное строится детсад на 99 мест. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

В микрорайоне «Парус» села Репное продолжается строительство детского сада на 99 мест в рамках национального проекта «Демография». На данный момент работы уже подходят к завершающей стадии. Сейчас строители занимаются отделкой внутренних помещений. Члены рабочей группы от партии «Единая Россия» контролируют ход строительства.

Еще один объект, где осуществляется депутатский контроль — Стрелецкая средняя общеобразовательная школа. Здесь к началу учебного года будут закончены работы по благоустройству территории образовательного учреждения.

В ходе благоустройства на территории школы оформлены цветочные клумбы, высажены различные многолетние и однолетние цветы, хвойные растения, оборудованы зоны отдыха на свежем воздухе с удобными скамейками, заложен питомник.