Воспитанница конноспортивной школы Белгородского госуниверситета успешно дебютировала на соревнованиях. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

В Белгородской области прошли первые в этом году областные соревнования по конному спорту. Дебютантка, 11-летняя Виктория Фень, держала победу в конкуре и заняла первое место на маршруте 60 см «Зачет Начинающие».

Областные соревнования по конному спорту проходили на базе КСК «Держава» Шебекино. В турнире по конкуру и выездке приняли участие спортсмены конноспортивной школы НИУ «БелГУ», Пони-клуба Белгорода, КСК «Держава» Шебекино, Белгородского аграрного университета имени Горина.

Победу воспитанница конноспортивной школы НИУ «БелГУ» Виктория Фень смогла одержать благодаря тому, что чисто и с лучшим временем прошла маршрут. Ее выступление было отмечено членами жюри, как лучшее.