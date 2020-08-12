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Мэр Белгорода Юрий Галдун за год стал беднее почти на 740 тысяч

Доходы градоначальника упали, когда он сменил кресло замгубернатора на мэрское
Ирина ТарасоваИринаТарасова
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Мэр Белгорода Юрий Галдун за год стал беднее почти на 740 тысяч.

Мэр Белгорода Юрий Галдун за год стал беднее почти на 740 тысяч.

Фото: "КП" Архив

Мэр Белгорода Юрий Галдун заработал в 2019 году 1,7 миллиона рублей. Его доходы упали почти на 740 тысяч по сравнению с 2018 годов, когда получил 2,45 миллиона рублей, что следует из декларации чиновника. Напомним, что весь 2018 год он занимал должность заместителя губернатора-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства области, а администрацию Белгорода он официально возглавил в конце марта.

Как значится в декларации, мэру принадлежат два земельных участка (2,3 тысяч и 1,5 тысяч квадратных метров), дом (93,8 квадратных метров) и автомобиль BMW 520d.

Жена чиновника в 2019 году заработала почти 1,52 миллиона рублей (662,36 тысяч рублей годом ранее). Как указано, одним из источников ее дохода стала продажа автомобиля (в прошлом году у жены чиновника была машина Hyundai Creta, сейчас – Volkswagen Tiguan.) Супруге мэра также принадлежат квартира площадью 94,9 квадратных метров, земельный участок и дом мужа, а также еще одна квартира (58,5 квадратный метров).