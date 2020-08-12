В Белгороде состоится экстрим-фестиваль «FUN JUMPING», соединивший неспортивные соревнования и музыку. Фото из открытых источников.

Экстрим-фестиваль «FUN JUMPING», который пройдет в белгороде 29 августа на территории пляжа «Центральный соединит в одно целое активные неспортивные соревнования и музыку. экстрим-фестиваль «FUN JUMPING».

Как рассказал на брифинге, посвященном проведению фестиваль, первый заместитель начальника департамента экономического развития области Давид Бузиашвили, после 10-летнего перерыва он был возрожден департаментом экономразвития региона. В июле прошлого года в соревнованиях приняли участие около 30 любителей экстремальных видов спорта из Белгородской, Курской и Орловской областей. Мероприятие собрало около двух тысяч зрителей и получило много положительных откликов.

К сожалению, в этом году время проведения фестиваля несколько сместилось из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией COVID-19. Но все же главное, что он состоится. В первом блоке пройдут неспортивные соревнования по прыжкам в воду с трамплина на велосипедах и сноубордах, а во втором - концерт на открытом воздухе главного гостя фестиваль — Noize MC.

Организаторы предполагают, что в фестивале примут участие около 50 велосипедистов и сноубордистов, которые будут соревноваться в нескольких номинациях. Таких как дальность полета, лучший трюк и лучший костюм. Кроме положительных эмоций, зрителей ждут спортивно-образовательные локации, зона IT-технологий, интерактивные зоны для фотографирования, зоны танцевальных мастер-классов, фудкорт и лаундж-зоны.