Белгородский зал «Родина» предлагает насладиться выставкой «Сокровенное» Ильи Хегая. Фото из открытых источников.

В выставочном зале «Родина» открывается художественная выставка «Сокровенное» российского художника, живописца Ильи Хегая. Вниманию белгородских зрителей предлагаются около 70 произведений художника из собрания семьи Хегай.

Творческое наследие Ильи Хегая — это не только пейзажи с неповторимой русской природой, но еще и портреты, натюрморты, в которых художник глубоко и поэтично, с какой-то пронзительной достоверностью передавал жизнь во всем ее многообразии.

Работы художника хранятся в России и за рубежом, часть из них находится в основных фондах музеев Казахстана, а также Белгородском государственном художественном музее, Старооскольском художественном музее. Есть работы художника и в частных собраниях Германии, Финляндии, Болгарии, Швейцарии.

Экспозиция в залах выставочного «Родина» составлена из работ разных лет, начиная с конца 60-х годов прошлого века.

Выставка «Сокровенное» - это дань памяти старооскольскому мастеру кисти, дань памяти его таланту и невероятному вкладу в культуру и искусство родного края и страны.

Выставка продлится до 6 сентября.