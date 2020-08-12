Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Белгородский зал «Родина» предлагает насладиться выставкой «Сокровенное» Ильи Хегая

В залах представлены 70 произведений художника из собрания семьи мастера
Ирина ТарасоваИринаТарасова
КомментироватьОставить комментарий
Белгородский зал «Родина» предлагает насладиться выставкой «Сокровенное» Ильи Хегая. Фото из открытых источников.

Белгородский зал «Родина» предлагает насладиться выставкой «Сокровенное» Ильи Хегая. Фото из открытых источников.

В выставочном зале «Родина» открывается художественная выставка «Сокровенное» российского художника, живописца Ильи Хегая. Вниманию белгородских зрителей предлагаются около 70 произведений художника из собрания семьи Хегай.

Творческое наследие Ильи Хегая — это не только пейзажи с неповторимой русской природой, но еще и портреты, натюрморты, в которых художник глубоко и поэтично, с какой-то пронзительной достоверностью передавал жизнь во всем ее многообразии.

Работы художника хранятся в России и за рубежом, часть из них находится в основных фондах музеев Казахстана, а также Белгородском государственном художественном музее, Старооскольском художественном музее. Есть работы художника и в частных собраниях Германии, Финляндии, Болгарии, Швейцарии.

Экспозиция в залах выставочного «Родина» составлена из работ разных лет, начиная с конца 60-х годов прошлого века.

Выставка «Сокровенное» - это дань памяти старооскольскому мастеру кисти, дань памяти его таланту и невероятному вкладу в культуру и искусство родного края и страны.

Выставка продлится до 6 сентября.

Культура