Белгородские подростки ответят за кражу в крупном размере. Фото: "КП" Архив

Подросткам из Старого Оскола придется отвечать за кражу. В апреле-мае этого года они проникли к дом по улице Колхозной, пользуясь тем, что хозяин в нем постоянно не проживал, и выкрали деньги, сварочный аппарат и велосипед. Все это потянло на сумму более 800 тысяч рублей.

Следственный отдел Старого Оскола возбудил уголовное дело в отношении подростка 17-ти и двух подростков 15-ти лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище в крупном размере).

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также возможного выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности.