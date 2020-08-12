В Белгородской области откроется первый в регионе детский хоспис «Изумрудный город». Фото: "КП" Архив

20 августа 2020 года в Белгородской области откроется детский хоспис «Изумрудный город» - первый в регионе. Центр паллиативной помощи детям расположен в селе Коротком Корочанского района Белгородской области. Раньше это здание принадлежало школе. В 2018 году началось строительство хосписа «Изумрудный город». Первые пожертвования были собраны неравнодушными жителями региона в рамках акции #53нахоспис.

Сотрудники благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака» посчитали: если каждый взрослый работающий житель области пожертвует на строительство 53 рубля, этих средств хватит, чтобы открыть Центр паллиативной помощи. Акцию запустили в социальных сетях. Ее поддержали тысячи жителей региона.