1343 светильника заменят на улицах Старого Оскола. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Старом Осколе реализовывается масштабная программа модернизации наружного освещения. Всего энергетики планируют заменить 1343 светильника на основных магистралях города: проспектах Алексея Угарова, Победы, Молодежном, улице Ерошенко, а также от бассейна ОЭМК до храма Рождества Христова. При этом новые лампы сэкономят около 47% электричества.

Новые светильники будут потреблять меньше энергии примерно в два – два с половиной раза. Для однополосных трасс установят лампы на 120 ватт, а для двух- и трехполосных – на 180 ватт взамен старых на 400.