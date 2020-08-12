Новая станция Скорой помощи скоро появится в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Старом Осколе на территории горбольницы №2 продолжается строительство новой станции Скорой помощи. Строители уже приступили к обновлению кровли, утеплению фасада и внутренним отделочным работам.

«Старое помещение на улице Ленина уже не соответствует современным стандартам. Необходимо улучшать условия труда сотрудников, потому что от их состояния зависит качество работы», - подчеркнула главный врач Старооскольской станции скорой помощи Галина Винюкова.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, на новой станции Скорой помощи, помимо помещений для персонала, появятся пристройка административно-бытового корпуса с гардеробными и душевыми, гаражные боксы, мойка на 2 автомобиля, смотровые ямы для контроля перед выпуском транспорта на линию и многое другое. Предусмотрено всё до мелочей.

Работы проводятся при поддержке ООО «УК «Славянка». Завершить строительство планируют уже к декабрю текущего года.