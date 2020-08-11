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В Белгороде автомобиль сбил на тротуаре женщину

Ее с травмами госпитализировали в больницу
Наталия ИлюшниковаНаталияИлюшникова
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В Белгороде автомобиль сбил на тротуаре женщину.

В Белгороде автомобиль сбил на тротуаре женщину.

Фото: "КП" Архив

ДТП произошло во вторник, 11 июня, около 16 часов 20 минут в районе дома №448 на улице Сумская в городе Белгороде. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112», не справившись с управлением, сбил находившуюся на тротуаре пожилую женщину.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области, сообщили, что ее с травмами доставили в больницу. Сейчас пострадавшая госпитализирована. Автоинспекторы выясняют все причины и обстоятельства совершенного дорожно-транспортного происшествия.

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