Жителя Чернянки Белгородской области, убившего мать, направят на лечение. Фото: "КП" Архив

20-летнего жителя Чернянки, который 30 мая убил свою мать, быстрее всего, отправят на лечение. Об этом ходатайствует следствие, направив уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в суд для рассмотрения. Молодой человек является инвалидом с детства по психическому заболеванию.

По версии следствия, в тот день, когда разыгралась трагедия, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения поссорился с матерью. Она упрекала его в злоупотреблении спиртным, а он в ответ, разозлившись на постоянные упреки, схватил хозяйственные ножи и более 20 раз ударил ими мать по различным частям тела. От полученных травм 40-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина на момент инкриминируемого деяния и в последующем находился в состоянии психического расстройства. Это состояние лишало его возможности осознавать характер своих действий. Следствие пришло к выводу, что он нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.