В Белгородской области вспомнили об обязательном соблюдении требований Роспотребнадзора. Фото: "КП" Архив

В правительстве области, проанализировав ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе, решили напомнить белгородцам об обязательном соблюдении требований Роспотребнадзора. По словам заместителя губернатора Наталии Зубаревой, ситуация с распространением коронавирусной инфекции хоть и стабилизировалась, но не идет на спад.

Белгородцам советуют продолжать соблюдать санитарные нормы, чтобы с 1 сентября мог начаться учебный год в очном формате не только в школах, но и в детских садах.

С 1 сентября, сообщила замгубернатора, в регионе вводятся жесткие требования и в школах, и в детсадах. Главные — наличие средств индивидуальной защиты, разведение потоков детей и наличие средств дезинфекции в помещениях.

Также заместитель губернатора подчеркнула, что предсказать развитие ситуации с COVID-19 осенью и зимой сложно даже экспертам. Наталья зубарева считает, что процесс может смягчить прививочная компания.

Так, прививками в регионе собираются обеспечить не менее 60% жителей. При этом 45,5% процентов получат вакцину бесплатно в рамках национального календаря прививок. Оплата еще 15% ляжет на плечи работодателей.