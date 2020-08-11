В Шебекино проверка одного аварийного дома выявила, что и соседний — не в лучшем состоянии. Фото: "КП" Архив

По публикациям в СМИ и сети Интернет региональный Следственный комитет продолжил проверку аварийного состояния построенного дома №17 по улице 50-летия Октября в Шебекино. Выяснилось, что и рядом стоящий дом №15 находится не в лучшем состоянии. Следователи установили, что застройщиком является одна и та же строительная организация. В доме 36 квартир, 24 из которых предоставлены администрацией Шебекинского городского округа детям-сиротам, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

В ходе дальнейшей проверки будет изучено состояние дома № 15, опрошены жильцы дома, изъята документация, относящаяся к строительству и введения дома в эксплуатацию. Процессуальное решение будет принято после окончания проверки.