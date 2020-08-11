За день в авариях на дорогах Белгородской области пострадали пять человек

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В минувшее воскресенье на дорогах региона не было ни одного ДТП с пострадавшими, но уже в понедельник белгородцы наверстали упущенное. Всего 10 августа произошло четыре ДТП. Ранения получили пять человек.

Утром на трассе «Крым» в Яковлевском городском округе 27-летний водитель «Шевроле Круз», по предварительным данным, отвлекся от управления, съехал с проезжей части и врезался в столб. Травмы получили его пассажиры – 34-летний мужчина и 57-летняя женщина.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В 19 часов 40 минут в Старом Осколе 62-летний водитель «Газели», двигаясь по улице Сталеваров, по предварительным данным, при повороте не пропустил мотоцикл «БМВ» под управлением 52-летнего мужчины. Мотоциклист пострадал.

В десять вечера в Борисовском районе 26-летний водитель «Лады», двигаясь по автодороге «Зозули - Грузское - Байцуры» сбил 27-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел по обочине дороги. Пешеход получил травмы.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Еще одно ДТП произошло в одиннадцать вечера в селе Лапыгино Старооскольского городского округа. По предварительным данным, 18-летняя девушка, управляя автомобилем «Альфа Ромео», не выбрала безопасную скорость и на улице Центральная врезалась в мачту уличного освещения. Автомобилистка получила травмы.