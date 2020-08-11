В Белгородской области осудили врача-психиатра за взятку. Фото: "КП" Архив

Врач-психиатр Старооскольского наркологического диспансера признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 (6 эпизодов), ч.3 ст.159, ч.1 ст.292, ч.2 ст.228 УК РФ (получение взятки за незаконные действия, мошенничество с использованием своего служебного положения, служебный подлог, незаконное приобретение и хранение наркотических средств).

Следствие и суд установили, что с февраля 2018 до апреля 2019 года подсудимый получал от жителей Старого Оскола взятки за то, что не ставил на учет или или незаконно снимал с учета пациента. В общей сумме он получил свыше 130 тысяч рублей. При обыске в его квартире обнаружены наркотические средства.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также осужденный обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, он в течении 3 лет лишен права замещать определенные должности, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.