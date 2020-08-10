Жительница Старого Оскола перевела мошенника 645 тысяч рублей, взяв половину суммы в кредит

Молодая жительница Старого Оскола попалась на удочку аферистов. Ее обманули по распространенной в последнее время схеме. Мошенники позвонили и представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили 25-летней женщине, что зафиксировали подозрительные операции по ее счету. Якобы от имени оскольчанки была подана заявка на кредит.

Женщину убедили, что для надежности ей лучше снять деньги со счета и перевести их на «безопасные счета». Затем по указанию аферистов она пошла в банк и взяла кредит, якобы для того чтобы его не успели получить мошенники. В итоге она перечислила преступникам 645 тысяч рублей, из которых лишь половина собственных сбережений. Лишившись накоплений, женщина осталась еще и с кредитом в 300 тысяч рублей.

В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители пытаются вычислить злоумышленников. Жителей региона призывают не реагировать на такие звонки. Если безопасность счета вызывает сомнения, обратитесь в банк лично или по номеру, который указан на обратной стороне вашей карты. При поступлении подозрительных звонков или смс-сообщений можно также проконсультироваться в полиции.