За семь месяцев на белгородских дорогах поймали почти три тысячи пьяных водителей

По вине любителей пьяной езды в Белгородской области с начала года произошло 61 ДТП. Фото: "КП" Архив

Статистку аварийности с участием нетрезвых водителей обнародовало региональное Управление МВД. За семь месяцев этого года за рулем под градусом попались 2964 водителя. В эту цифру входят и те, кто отказался проходить медосвидетельствование, что с точки зрения закона равносильно пьяному вождению. При этом 333 привлекаются повторно.

Для отличившихся впервые предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. Рецидивистам грозит более серьезное наказание – два года колонии.

По вине любителей пьяной езды в регионе с начала года произошло 61 ДТП, в которых 18 человек погибли и 66 пострадали. За нетрезвое ДТП с тяжкими последствиями можно отправиться в тюрьму на семь лет, а если по вине пьяного водителя еще погиб человек – на двенадцать. Полицейские призывают белгородцев не относиться равнодушно к проблеме дорожной безопасности. Ведь пьяный за рулем – угроза не только для себя самого, но и для окружающих. Если вы заметили на дороге подозрительного водителя, позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефонам: (4722) 352-832, 26-42-30.