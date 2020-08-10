Молодой белгородец избежал уголовного наказания за связь с несовершеннолетней, женившись на ней

Молодой белгородец избежал уголовного наказания за связь с несовершеннолетней, женившись с ней. Фото из открытых источников.

Алексеевский межрайонный следственный отдел собрал все доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора 22-летнему жителю Красненского района. Парня признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста). Но уголовного наказания молодому человеку удалось избежать, вступив в брак со своей 15-летней подругой.

Следствие и суд установили, что подсудимый, поддерживающий отношения с семьей 15-летней односельчанки и достоверно зная о ее возрасте, 3 января 2020 года, находясь с девочкой в своем автомобиле, вступил с нею в интимную близость. В результате девочка забеременела.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, приговором суда молодому человеку было назначено наказание в виде 340 часов обязательных работ. Но в соответствии с примечанием к ст.134 УК РФ он освобожден от наказания в связи со вступлением в брак с потерпевшей.