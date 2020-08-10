В Белгороде говорили о судьбе футбольного клуба «Салют-Белгород»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

ФК «Салют-Белгород» открыл новую страницу своей истории, говорили на пресс-конференции, которая прошла в правительстве Белгородской области. Так, генеральным директором клуба стал Александр Кокарев, спортивным директором назначили Валерия Масалитина, а главным тренером — Олега Сергеева. И новый сезон команда начнет под покровительством «Белэнергомаша».

Уже известно, что клуб в будущем сезоне профинансируют на 50 миллионов рублей. При этом обслуживать домашний стадион продолжит администрация Белгорода.

Генеральный директор ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ» Александр Ващенко подчеркнул:

- Мы ставим амбициозную задачу — стать первыми в профессиональной футбольной лиге. Вторыми мы уже были. Это сложная задача. Для достижения этой цели мы организовали возвращение в клуб прежних руководителей ФК «Энергомаш».

На пресс-конференции говорилось, что открытие нового спортивного комплекса в Белгороде предоставит новые возможности для футболистов клуба. В состав масштабного объекта, строящегося в рамках национального проекта «Демография», войдет крытый футбольный манеж, физкультурно-оздоровительный комплекс, легкоатлетический стадион, а также два футбольных поля.

Напомним, что футбольный клуб в то время, когда носил название «Энергомаш», с 2014 по 2018 год дважды занимал второе место в первенстве ПФЛ, а также становился обладателем Кубка первенства МОА «Черноземье». На пресс-конференции говорилось, что вопрос о смене названия ФК «Салют-Белгорода» не поднимался.