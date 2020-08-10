У заемщиков появится ипотечный помощник

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«Мой ипотечный помощник» - так называется пакет, разработанный банком совместно со страховой компанией «Росгосстрах» - доступен в трех версиях. Обязательной их составляющей является страхование риска потери работы и утраты трудоспособности. В зависимости от пожеланий и финансовых возможностей клиента в пакет также могут входить юридическая поддержка сделки, оформление налогового вычета, помощь в приемке квартиры и даже уборка помещения перед заселением.

Срок действия продукта при покупке недвижимости на вторичном рынке составляет 1 год, на первичном – до ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, но не более 2-х лет с момента приобретения. Стоимость пакетов составляет от 12500 рублей.

Пакет позволяет клиентам сэкономить не только время на поиск лучшего предложения на рынке, но и деньги за счет единовременной покупки комплекса услуг. Приобрести его можно как на этапе одобрения, так и выдачи кредита, оформив в офисе банка или онлайн (получив ссылку в колл-центре). Управлять пакетом также просто: по телефону через колл-центр или в личном кабинете.

- Мы предлагаем не только выгодные условия кредитования, но и полноценную, в том числе нефинансовую, сервисную поддержку ипотечным заемщикам, - говорит Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - С нашей помощью клиент может решить практически любые вопросы, связанные с приобретением недвижимости – от юридических до хозяйственных.