Белгородец не хотел возвращать крупный долг, пока не вмешались судебные приставы. Фото: "КП" Архив

Белгородские судебные приставы взыскали с жителя Вейделевского района более 326 тысяч рублей задолженности по договору займа. Без их вмешательства должник не возвращал заемщику ни основную сумму, ни проценты.

Накануне жители Вейделевского района заключили договор займа. Но заемщик по истечении установленного срока займ не погасил. Одолживший деньги обратился в суд, требуя вернуть свои деньги.

Вейделевский районный суд Белгородской области обязал заемщика выплатить задолженность по договору займа и проценты за пользование чужими денежными средствами и расходов. Затем дело перешло в руки судебного пристава Вейделевского районного отделения. Он направил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, но заемщик проигнорировал срок для добровольного исполнения решения суда. Тогда судебные приставы приступили к принудительным мерам..

Судебный пристав вынес постановление об ограничении на выезд за пределы РФ, вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении 7 единиц самоходных машин, 11 единиц автотранспортных средств, нежилого здания и зернохранилища площадью 845 квадратных метров. Было также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 22 тысяч рублей.

Но и после всех этих мер заемщик не погасил задолженность. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника. Исполнительский сбор и задолженность в общей сумме более 349 тысяч рублей были списаны со счета в полном размере.