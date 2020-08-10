Застрявшую между металлических прутьев собаку вызволяли и жители Белгородского района, и пришедшие на помощь пожарные

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Нередко жители Белгородской обрасти обращаются в службу МЧС с просьбами о помощи животным. Так было и в минувшие выходные, когда в Центр обработки вызовов позвонили из села Никольское Белгородского района. Звонившие просили оказать помощь собаке, попавшей в беду. По их словам в районе улицы Минской животное застряло между металлическими прутьями декоративного забора. Спасатели поисково-спасательной службы области, прибывшие к месту вызова, вначале постарались успокоить собаку, а затем аккуратно высвободили ее из металлической петли. Специальное оборудование им для этого не понадобилось, главным в этом случае оказалось найти подход к животному.

Еще одно сообщение с просьбой помочь животному поступило из поселка Ракитное. Звонившие рассказали спасателям, что домашний котенок взобрался на высокое дерево и сутки не может спуститься. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 33. Огнеборцы с помощью штурмовой лестницы сумели подобраться к животному, они сняли его с дерева, а затем передали измученного и испуганного котенка в руки позвонившим в МЧС очевидцам.