В Белгороде отметили День физкультурника

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Стать участников мастер-класса или сдать нормативы ГТО в минувшие выходные мог каждый белгородец. По традиции у учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной прошел фестиваль в честь Дня физкультурника. Как отметила, обращаясь к собравшимся заместитель губернатора Ольга Павлова, в области за последние три года было открыто 11 ФОКов, ледовых арен, сейчас в рамках федерального проекта «Норма жизни» в регионе одновременно строится несколько крупнейших объектов. Не забыли на празднике и простых горожан, для которых в следующем году пообещали открыть площадки для бадминтона. Причем эти площадки будут открыли прямо во дворах домов.

Мэр Юрий Галдун, поздравляя собравшихся на спортивный праздник, передал низкий поклон профессиональным спортсменам и тренерам и пообещал, что фамилии лучших будут записаны в почетную книгу славы спортивной Белгородчины.

По традиции на празднике отметили лучших, вручив медали, благодарности губернатора Белгородской области и главы администрации города. Их получили прославленные спортсмены и тренеры.