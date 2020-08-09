В результате стрельбы возле ресторана в Белгороде пострадал 32-летний мужчина

Ночью в полицию от сотрудников медучреждения пришло сообщение о том, что к ним с ранениями поступил 32-летний мужчина. Им оказался житель Белгородского района. Оперативники выяснили, что он пострадал в результате стрельбы у ресторана на улице Донецкая областного центра. Утром видео с последствиями ночного конфликта облетело местные паблики. На нем видно, как мужчина в крови пытается подняться, но его удерживают охранники и очевидцы.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что, по предварительным данным, выстрелы производились из пневматического оружия. Пострадавшего мужчину после оказания медицинской помощи отпустили домой. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Ведется проверка.