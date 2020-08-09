По факту гибели двух работников в Корочанском районе Белгородчины возбуждено уголовное дело

По факту гибели двух работников в Корочанском районе возбуждено уголовное дело. Фото пресс-службы регионального СК.

Новооскольский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту гибели двух работников на территории буровой площадки вблизи общества с ограниченной ответственностью СК «Калиновский». Уголовное дело будет рассматриваться по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности приведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Двое мужчин 1958 и 1973 года рождения спустились в водопроводный колодец и погибли.

Следствие выяснило, что ЧП произошло в июле 2020 года при производстве работ по бурению водозаборной скважины. Причиной смерти стала механическая асфиксия при попадании в среду с низким содержанием кислорода.

Следователи изъяли для анализа документы, касающиеся техники безопасности. Назначен комплекс экспертиз, допрашиваются очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.