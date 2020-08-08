Теперь на пляже в Валуйках можно отдохнуть цивилизованно. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В Валуйках открылся благоустроенный Центральный пляж, где можно будет отдохнуть цивилизованно. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды». Здесь установили беседки для отдыха, скамейки, кабинки для переодевания, лежаки, урны, биотуалет, качели-гнездо, асфальтировали стоянку, оборудовали волейбольную площадку.

Фактически родилось новое место для отдыха. Валуйчане будут с удовольствием здесь купаться и загорать, чувствуя безопасность и комфорт.