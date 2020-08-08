В Алексеевском округе Белгородчины после капремонта открыли Братскую могилу

В Алексеевском округе открыли Братскую могилу после капремонта. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

После капитального ремонта в селе Иващенково открыли Братскую могилу советских воинов. Со словами приветствия выступил глава территориальной администрации Александр Меженский. Мы обязаны хранить память о героях Великой Отечественной войны и передавать свои знания о великом подвиге нашего народа следующим поколениям, отметил он.

В братской могиле захоронены останки пяти солдат, которые погибли в 1943 году при проведении Острогожско-Россошанской операции. Все имена установлены. Реставрация памятника стала возможной благодаря победе НКО в областном конкурсе социально-значимых проектов.