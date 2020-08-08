Заканчивается капремонт Первоцепляевской школы Шебекинского округа. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

В Шебекинском городском округе Белгородской области завершается ремонт Первоцепляевской школы. Уже закончена отделка пищеблока, зала хореографии, актового зала. В блоках начальной школы и детского сада остается укладка плитки.

Как сообщила пресс-служба администрации округа, капитальный ремонт школы проводится за счет средств областного и местного бюджета. Контроль над выполнением ремонтных работ в рамках проекта «Наше общее дело» осуществляет депутатами Совета депутатов Шебекинского городского округа.