Детские лагеря Старого Оскола открыли вторую смену. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Старооскольском городском округе продолжается работа по летнему оздоровлению школьников. В загородном оздоровительном лагере «Радуга» отдыхает 112 ребят. На днях прошел заезд и в лагеря «Космос», «Лесная Поляна».

В августе также организована работа 6 пришкольных лагерей на базе школ № 11, № 14, № 18, № 28, № 24, № 34. Вторая смена продлится 21 день. Всего за 2 месяца в лагерях округа отдохнет порядка 320 детей.

В лагерях строго соблюдаются методические рекомендации по организации отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.