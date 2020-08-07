В краже денег со счета белгородки подозревают ее подругу. Фото: "КП" Архив

С заявлением о краже денег с банковского счета в полицию обратилась 46-летняя жительница Губкинского городского округа. Полицейские выяснили, что к пропажам причастна ее подруга. По предварительным данным, женщина отдала 40-летней приятельнице свою сим-карту, забыв, что она привязана к банковской карте. Та, начав получать смс-уведомления о денежных операциях, не растерялась. Злоумышленница стала делать небольшие переводы со счета подруги на свой. Всего ей удалось похитить 24500 рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело. За кражу подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.