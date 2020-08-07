У начальника УМВД России по Белгородской области появился новый заместитель

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

У генерал-майора полиции Василия Умнова появился новый заместитель. На эту должность назначили Александра Пащенко.

Полковник полиции коренной житель региона. Он родился в поселке Вейделевка. Александру Викторовичу 47 лет. Первое образование, которое он получил, не связано с правоохранительной деятельностью. Александр Пащенко окончил медучилище, а диплом юриста защитил в 2002 году.

В органы внутренних дел он в 1993 году. Работал, что называется, на земле. Свою профессиональную деятельность Александр Викторович начал с должности участкового. Позже возглавлял штаб городского полицейского ведомства. С 2011 по 2017 год был заместителем начальника УМВД России по г. Белгороду. После был назначен на должность заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Белгородской области, в которой и работал до настоящего времени.

В пресс-службе ведомства отметили, что Александр Викторович награжден медалями МВД России «За отличие в службе» III, II, I степени, медалью МВД России «За доблесть в службе», а также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации медалью «За отличие в охране общественного порядка».