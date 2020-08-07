В отношении белгородского предпринимателя возбуждено уголовное дело из-за не выплаченной зарплаты сотрудникам. Фото: "КП" Архив

Двое работников из Старого Оскола во время личного приема, который проводил руководитель регионального Следственного управления, пожаловались на то, что их руководитель не выплачивает им заработную плату. С апреля 2018 года по август 2020 года набежал долг в размере 110 тысяч рублей.

По факту невыплаты заработной платы старооскольский Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Вопрос прозвучал во время личного приема. И сразу же была проведена доследственная проверка, результатом которой стало решение о возбуждении уголовного дела. Руководителем следственного управления дано поручение принять исчерпывающие меры к погашению задолженности перед работниками.