В Белгородской области на электрометаллургическом комбинате погибли двое рабочих. Фото: "КП" Архив

Региональный Следственный комитет заинтересовался случаем гибели на Оскольском электрометаллургическом комбинате двух рабочих. Третий рабочий, пытавшийся оказать помощь, сильно пострадал.

Происшествие произошло 6 августа 2020 года. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в территориальный следственный отдел сообщение о гибели на территории ОЭМК двух работников поступило вечером. Сообщалось также, что еще один рабочий сильно пострадал.

По предварительным данным, на территории комбината проводились работы по плановому ремонту цистерны, в которой хранится оксид цинка. Замеры температуры и уровня кислорода в цистерне выполняли работник комбината и подрядной организации. В процессе работы измерительный прибор упал в резервуар. При попытке достать прибор оба работника погибли. Третий работник, который пытался помочь, потерял сознание. Но ему своевременно оказали помощь сотрудники спасательной службы. Сейчас пострадавший находится в больнице.

В настоящее время тела погибших направлены на вскрытие. Организована проверка, которая должна выяснить все обстоятельств произошедшего. Также изучается документация по технике безопасности, опрашиваются работники комбината.