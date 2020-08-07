В суд свидетеля доставили под конвоем белгородских судебных приставов. Фото: "КП" Архив

Белгородские судебные приставы по ОУПДС доставили свидетеля в суд Воронежа после того, как было вынесено постановление о его принудительном приводе. В Ленинском суде Воронежа рассматривалось дело о крупном мошенничестве в сфере предпринимательства.

41-летняя местная жительница обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере). Свидетелем по данному уголовному делу является житель Белгорода. Но на судебное заседание мужчина не явился. Суд вынес постановление о принудительном приводе свидетеля, а судебные судебные приставы по ОУПДС выехали по адресу, где он живет и вручили ему постановление о принудительном приводе. После этого белгородца препроводили в Ленинский районный суд Воронежа для участия в заседании по уголовному делу, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.