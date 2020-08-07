21-летнего жителя Белгородского района будут судить за уклонение от военной службы. Фото: "КП" Архив

21-летний житель Белгородского района пойдет под суд за уклонение от воинской службы. Парень трижды прошел призывную комиссию, признан годным и получил повестку на руки.

Следственный отдел Белгородского района возбуждил уголовное дело в отношении молодого жителя поселка Северный, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы).

Следствие выяснило, что с 2016 года подозреваемый состоит на воинском учете. Трижды он проходил призывные комиссии и признан годным к военной службе. 30 июня 2020 года ему под роспись была вручена повестка о явке в военный комиссариат Белгородского района для отправки к месту прохождения военной службы. Вместе с вручением повестки ему была разъяснена ответственность за уклонение. Но в указанное время подозреваемый на пункт сбора не прибыл и уважительных причин отсутствия не представил.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, ведутся следственные действия, направленные на оперативное и всестороннее расследование уголовного дела.