В центре Шебекино Белгородской области благоустраивается Набережная

В центре Шебекино благоустраивается Набережная. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

В Шебекино Белгородской области идут работы по благоустройству Набережной. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе «Малые города и исторические поселения России». Общий бюджет складывается из средств федерального бюджета - 70 миллиона рублей, муниципального – 5 миллиона рублей, внебюджетных средств – 28,95 миллиона рублей.

На обновленной территории протяженностью более 1,5 километров будут располагаться: ландшафтный парк, смотровые площадки, детская зона, спортивная зона, лесопарк, культурно-событийная площадь.

Также проект предполагает благоустройство городского пляжа.