В селе Незнамово Белгородчины открылась детская площадка. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В рамках проекта «Отдыхаем всем селом» на территории села Незнамово Старооскольского городского округа состоялось торжественное открытие детской площадки. В рамках проекта подготовлена необходимая инфраструктура игровой и спортивной площадки, общей площадью 500 квадратных метров.

Теперь на этой территории будут проводиться массовые спортивные мероприятия, соревнования, спартакиады с участием жителей Незнамовской сельской территории всех возрастных категорий.

Площадка обустроена на средства президентского гранта, которые, выиграв специальный конкурс, получил руководитель проекта протоирей Виталий Антонов настоятель Свято-Никольского Храма села Незнамово.