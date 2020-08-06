Девочки-белгородки обратились за помощью к пожарным

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Вечером 5 августа в Единую дежурно-диспетчерскую службу Алексеевского городского округа позвонили маленькие жители из Алексеевки. Они рассказали, что по улице Степана Разина, в районе дома № 50 высоко на дереве находится кот, жалобно мяукает, пытается спуститься, но у него не получается. Девочки пробовали выманить кота с дерева колбасой, но кот продолжал мяукать на высоте, призывая на помощь. Тогда они обратились за помощью к пожарным.

На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №16. При помощи штурмовой лестницы они аккуратно подобрались к животному, взяли его на руки и спустились с ним на землю. Испуганного кота пожарные передали в руки счастливых девочек.