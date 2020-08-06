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Белгородские силовики перекрыли канал, по которому в регион поступал героин

Виновные получили различные сроки лишения свободы за свою преступную деятельность
Ирина ТарасоваИринаТарасова
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Виновные получили различные сроки лишения свободы за свою преступную деятельность.

Виновные получили различные сроки лишения свободы за свою преступную деятельность.

Фото: "КП" Архив

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области пресекли устойчивый канал поступления и распространения наркотического средства «героин» в регионе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны гражданин России Л., 1978 года рождения, и гражданин Украины Т., 1988 года рождения, причастные к незаконному поступлению в регион наркотического средства. В ходе следствия удалось полдучить исчерпывающие доказательства причастности указанных лиц к противоправной деятельности. Они приговорены к различным срокам за свою преступную деятельность.

Октябрьский районный суд Белгородской области фигурантов уголовного дела признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России. Гражданин России Л. Приговорен к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, гражданин Украины Т. - к 5 годам.

Криминал