В Белгороде 63-летняя автомобилистка врезалась в патрульный автомобиль ДПС [видео]

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ДТП произошло в четверг, 6 августа, в шесть часов утра на пересечении улицы Костюкова и проспекта Ватутина в Белгороде. По предварительным данным, 63-летняя автомобилистка на «Киа Спортейдж» выехала на перекресток на красный сигнал светофора и врезалась в патрульный автомобиль ДПС «Рено Логан».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что находившийся за рулем 41-летний сотрудник ГИБДД получил травмы. Автоинспектора доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.