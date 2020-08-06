Шебекинские оперативники нашли теплицу с коноплей

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в Шебекинском городском округе горе-агронома. В просторной теплице на участке 35-летнего мужчины росли не огурцы и помидоры. В парнике раскинула ветви конопля. По предварительным данным, местный житель посадил ее еще осенью 2019 года. На момент визита правоохранителей растения достигли внушительных размеров. Всего полицейские изъяли 220 кустов.

За культивирование в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские призывают белгородцев серьезно отнестись к проблеме наркомании и сообщать в правоохранительные органы обо всех фактах незаконного оборота запрещенных веществ, а также местах произрастания конопли и мака. Сделать это можно, позвонив по номеру «02» или с сотового «112». Либо же сообщите информацию на «телефон доверия» УМВД - 8 (4722) 352-033.