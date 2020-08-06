Белгородские ученые разработали новую технологию экстракции компонентов эфирного масла из бутонов гвоздики

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Ученые НИУ «БелГУ» совместно с партнерами из РУДН разработали новую технологию экстракции основных компонентов эфирного масла из бутонов гвоздики. Результаты экспериментального исследования, проводимого в рамках НОЦ «Инновационные решения в АПК», показали перспективность использованных растворителей в фитотехнологии.

Как прокомментировала заведующая кафедрой фармацевтической технологии, института фармации, химии и биологии доктор фармацевтических наук, профессор Елена Жилякова, разработанная технология обеспечивает высокий выход соединений с лечебными свойствами из эфиромасличного растительного сырья с помощью перфторорганических растворителей Novec 1230 и Novec 7100.В качестве сырья в эксперименте использованы бутоны гвоздики.

Сегодня извлечения из них активно применяют в медицинcкой, парфюмерной, пищевой и ликеро-водочной промышленности. Биологически активные вещества из этого растения проявляют различные ценные фармакологические свойства. В частности, основной компонент эфирного масла - эвгенол, который обладает антимикробным, обезболивающим, антиоксидантным, противораковым, антигельминтным и противовоспалительным эффектами, извлекается методом экстракции в большом количестве.