Белгородские следователи приняли участие в «Волне памяти». Фото пресс-службы регионального Следственного управления.

Молодые следователи – выпускники Московской академии Следственного комитета России, сотрудники аппарата следственного управления присоединились в патриотической акции «Волна памяти». На Соборной площади Белгорода они возложили венок и цветы к монументу, установленному в память о героях Великой Отечественной войны, где горит Вечный огонь.

Напомним, что в октябре 1941 года фашистские войска приблизились к городу. У западных его подступов части 1-й гвардейской стрелковой дивизии и 1-й отдельной танковой бригады в течение двух суток сдерживали натиск врага. 24 октября 1941 года после тяжелых боев советские войска оставили Белгород. Для белгородцев наступили мучительные месяцы оккупации.

Но после славных побед, одержанных в битве на Волге, и наступательных боев первой половины 1943 года войска Брянского, Центрального и Воронежского фронтов глубоко вклинились в расположение противника западнее Курска. 12 июля 1943 года под Прохоровкой началось крупнейшее в истории войн танковое сражение. 5 августа 1943 года войска Воронежского и Степного фронтов штурмом овладели Белгородом. В честь освобождения Белгорода и Орла в Москве был дан первый в истории войны салют. С этой поры Белгород носит имя «города первого салюта».

Отметим, что «Волна памяти» часть мероприятий, проводимых в региональном Следственном управлении в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Привлечение к участию в них молодых специалистов стало элементом патриотического воспитания молодого поколения следователей, которому в подразделениях Следственного комитета России уделяется большое внимание.