Белгородские судебные приставы отдали дань памяти освободителям города

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Сотрудники Управления Федерального службы судебных приставов по Белгородской области в рамках общегородской акции «Волна памяти» возложили венки и цветы к мемориальному комплексу на Соборной площади, сообщает пресс-служба ведомства.

5 августа, когда весь Белгород отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, каждый житель города вспоминает своих героев Великой Отечественной. Это особенный день не только для Белгородской области, но и для всей большой страны. Этот день символизирует героизм, стойкость, мужество и любовь к Родине. А участие в акции "Волна памяти" - это возможность отдать дань подвигу освободителей, тех, кто пожертвовал своей жизнью за свободу и светлое будущее живущих ныне.