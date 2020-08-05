2020-08-05T14:44:22+03:00
Общество

После ареста квартиры жительница Старого Оскола оплатила крупный долг

Общая сумма долга составила более 414 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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После ареста квартиры жительница Старого Оскола оплатила крупный долг.После ареста квартиры жительница Старого Оскола оплатила крупный долг.Фото: "КП" Архив
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Жительница Старого Оскола Белгородской области оплатила крупный долг по договору займа после наложения ареста на квартиру. Накануне Старооскольский городской суд обязал местную жительницу выплатить задолженность за нарушение условий договора займа на общую сумму более 414 тысяч рублей. По условиям договора женщина должна была ежемесячно выплачивать долг и проценты по займу до момента возврата всей суммы, но свои обязательства не исполнила.

Исполнительный документ поступил на исполнение в Старооскольское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Судебный пристав-исполнитель уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства. Срок для добровольного исполнения женщина проигнорировала. В связи с этим вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 28 тысяч рублей.

Также судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на осуществление регистрационных действий с недвижимостью, обратил взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах и ограничил должницу в праве выезда за пределы Российской Федерации. Но и тогда должница не погасила задолженность. Тогда судебный пристав наложил арест на ее недвижимое имущество.

Когда оскольчанка осознала, что может лишиться своей квартиры, она оплатила задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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