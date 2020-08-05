2020-08-05T13:36:07+03:00
Общество

С начала года белгородские пограничники пресекли 160 попыток незаконного въезда в страну

Против нарушителей возбуждено 15 уголовных дел
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
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На территории Белгородского региона пограничники продолжают выявлять случаи нарушения режима государственной границы. Всего за первое полугодие 2020 года Пограничным управлением пресечено более 160 попыток въезда на территорию РФ с недействительными документами. Выявлено около 50 граждан, которые хотели незаконно пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска. Возбуждено более 15 уголовных дел по статье 322 УК РФ.

Сотрудники Управления за нарушения государственной границы РФ в отношении более чем 1700 лиц возбудили дела об административных правонарушениях и назначено около 1300 наказаний в виде штрафов на сумму свыше одного миллиона рублей.

Пограничное управление напоминает гражданам, что нарушение режима государственной границы Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, влекут наложение административного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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