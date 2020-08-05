2020-08-05T11:40:51+03:00
Общество

Конкурс граффити «Сделай жизнь ярче» пройдет сегодня в Белгороде

Создатели граффити из разных городов продемонстрируют свое мастерство
Ирина ТАРАСОВА
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Конкурс граффити «Сделай жизнь ярче» пройдет в Белгороде.Конкурс граффити «Сделай жизнь ярче» пройдет в Белгороде.Фото: "КП" Архив
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Сегодня в 16:00 на площадке перед входом в Белгородский художественный музей состоится конкурс граффити «Сделай жизнь ярче». В конкурсе соревнуются 8 участников (индивидуально и командой из 2-х человек) из Белгорода, Москвы, Курска.

Итоги конкурса «Сделай жизнь ярче» подводятся членами жюри на месте проведения, решение принимается большинством голосов и является окончательным. Жюри определит лучшие работы в двух номинациях: 14 – 25 лет и 26 – 35 лет.

В рамках конкурса художник и член жюри Павел Ларичев проведет мастер-класс по созданию граффити.

Торжественное подведение итогов с вручением поощрительных призов, почетных грамот и дипломов состоится сегодня же на месте проведения открытого конкурса в 19:00, в присутствии организаторов, участников, зрителей, средств массовой информации.

Конкурсные работы остаются на площадке Белгородского государственного художественного музея, их можно будет увидеть до 6 августа включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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