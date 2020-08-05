Сотрудник Белгородского университета победил в международном литературном конкурсе
Редактор отдела объединенной редакции научных журналов НИУ «БелГУ», член Союза российских писателей Александр Оберемок стал победителем международного литературного конкурса «9-й открытый чемпионат Балтии по русской поэзии». В международном литературном конкурсе принимали участие 222 автора из 21 страны мира, представившие на суд жюри 327 подборок стихотворений.
9-й открытый чемпионат Балтии по русской поэзии-2020 состоялся на страницах портала Stihi.lv. Победитель чемпионата определялся по оценочной системе плей-офф. В состав жюри конкурса входили известные поэты, писатели, редакторы, литературные критики из России, Украины, США, Израиля и других стран,
Александр Оберемок, представивший подборку стихотворений «Не помню», награжден дипломом, медалью и кубком престижного международного литературного конкурса
ИСТОЧНИК KP.RU