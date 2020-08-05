Сотрудник Белгородского университета победил в международном литературном конкурсе

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:33:34+03:00

В открытом чемпионате Балтии по русской поэзии состязалось 222 автора

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Редактор отдела объединенной редакции научных журналов НИУ «БелГУ», член Союза российских писателей Александр Оберемок стал победителем международного литературного конкурса «9-й открытый чемпионат Балтии по русской поэзии». В международном литературном конкурсе принимали участие 222 автора из 21 страны мира, представившие на суд жюри 327 подборок стихотворений.

9-й открытый чемпионат Балтии по русской поэзии-2020 состоялся на страницах портала Stihi.lv. Победитель чемпионата определялся по оценочной системе плей-офф. В состав жюри конкурса входили известные поэты, писатели, редакторы, литературные критики из России, Украины, США, Израиля и других стран,

Александр Оберемок, представивший подборку стихотворений «Не помню», награжден дипломом, медалью и кубком престижного международного литературного конкурса

ИСТОЧНИК KP.RU