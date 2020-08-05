5 Авг. 2020 2020-08-05T10:39:16+03:00

В Белгороде развязка на Студенческой-Калинина открыта, движение на Сумской-Чичерина запущено. Фото с сайта администрации города Белгорода

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Строительство развязок на Студенческой-Калинина и на Сумской-Чичерина в Белгороде- очередной этап развития транспортной инфраструктуры города. Возведение объектов прошло технологично и быстро. Губернатор области Евгений Савченко поздравил всех белгородцев с открытием развязки на Студенческой – Калинина и вручил строителям Благодарственные письма.

Губернатор Евгений Савченкои мэр Белгорода Юрий Галдун приняли участие и в торжественной церемонии чествования строителей развязки на Сумской – Чичерина. По этому путепроводу, который также строится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет федеральных средств, было запущено движение авто.

ИСТОЧНИК KP.RU