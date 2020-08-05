2020-08-05T16:20:59+03:00
Происшествия

По требованию Белгородской транспортной прокуратуры уволен инспектор таможни

Уволенный инспектор намеревался получить взятку
Ирина ТАРАСОВА
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По требованию Белгородской транспортной прокуратуры уволен инспектор таможни.По требованию Белгородской транспортной прокуратуры уволен инспектор таможни.Фото: "КП" Архив
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Белгородской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции сотрудниками Белгородской таможни. Установлено, что государственный таможенный инспектор Белгородской таможни намеревался незаконно получить деньги от третьего лица.

По внесенному Белгородской транспортной прокуратурой представлению таможней проведена служебная проверка. Доводы акта прокурорского реагирования подтвердились.

Приказом начальника таможни с государственным таможенным инспектором расторгнут служебный контракт. Он уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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